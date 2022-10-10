لإزالة السموم من جسمك.. 5 طرق بسيطة لتنظيف الكلى والكبد بنفسك

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يحتوي جسم الإنسان على الكثير من السموم، ولكن مادامت الكليتان والكبد يقومان بوظيفتهما فإنهما جدار منيع أمام تلك السموم.

ومن أجل الحفاظ على هذه العضاء الحيوية لإزالة السموم من جسمك، حددت الدكتورة كاثرين زيراتسكي أخصائية التغذية المسجلة بعيادة “مايو كلينك”، 5 طرق لتنظيف الكلى والكبد، وفق موقع “eat this not that” الطبي المتخصص.

1- اشرب الماء بكثرة

– شرب الماء مهم لصحة كليتيك، حيث يساعد الماء كليتيك على إزالة الفضلات من دمك.

– يفرز جسمك هذه الفضلات والسوائل الزائدة على شكل بول ينتقل إلى مثانتك قبل مغادرة جسمك.

– يساعد الماء في الحفاظ على الشرايين مفتوحة حتى يتدفق الدم بحرية إلى كليتيك.

2- تناول أطعمة مغذية

– ما تأكله له تأثير هائل على صحة الكبد .

– إذا كنت مصابًا بعدوى أو إصابة في الكبد، فمن المحتمل أنه إذا كنت تعيش أسلوب حياة صحيًا وتتناول الأطعمة المناسبة، فقد يتمكن الكبد من شفاء نفسه.

– توصي بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي لمرضى الكبد (المزيد من الفواكه والخضروات والمزيد من الحبوب الكاملة والمزيد من المكسرات والبقوليات واللحوم الخالية من الدهون وقليل من اللحوم الحمراء والحلويات والسكريات المضافة)

3- حافظ على وزنك

– الدهون الزائدة تضر بصحة الكبد.

– نظرًا لانتشار وباء السمنة في الولايات المتحدة، فإن انتشار مرض الكبد الدهني غير الكحولي آخذ في الازدياد سريعًا ومن المتوقع أن يتجاوز التهاب الكبد C باعتباره المؤشر الرئيسي لزراعة الكبد في الثلاثين عامًا القادمة.

4- احصل على قدر كاف من النوم

– الحصول على القدر المناسب من النوم (على الأقل 7 ساعات في اليوم) مهم للغاية لصحة الكبد.

– الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أثناء الليل وقيلولة طويلة أثناء النهار هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

– التحسن المعتدل في جودة النوم مرتبط بانخفاض بنسبة 29 % بخطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

5- مارس الرياضة

– التمرين المنتظم هو مفتاح دعم صحة الكبد.

– يمكن للنشاط البدني المنتظم أن يحسن النسيج الندبي (التليف) في الكبد.

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