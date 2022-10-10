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المنصة الوطنية للتوظيف تحمي البيانات وتدمج القطاعين العام والخاص (فيديو)
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المنصة الوطنية للتوظيف تحمي البيانات وتدمج القطاعين العام والخاص (فيديو)

المنصة الوطنية للتوظيف تحمي البيانات وتدمج القطاعين العام والخاص (فيديو)

المنصة الوطنية للتوظيف تحمي البيانات وتدمج القطاعين العام والخاص (فيديو)
٠٧:٣٦:٥٧ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مستشار الموارد البشرية، التحديات التي تواجهها المنصة الوطنية للتوظيف، والمهام التي تقع على عاتقها، مبينا أن على رأس الأولويات في عمل المنصة هو توفير البيانات.

دمج القطاعين العام والخاص

وقال مصعب الدليجان، مستشار الموارد البشرية، عبر برنامج على قناة “روتانا خليجية”، إن المنصة الوطنية للتوظيف تدمج القطاع العام بالقطاع الخاص وتحمي خصوصية الباحثين عن العمل.

وبيّن الدليجان أن المنصة الوطنية للتوظيف تعمل على توحيد القطاع العام، الذي كان يعمل من خلال برنامج “جدارة، والقطاع الخاص، الذي كان يعمل من خلال برنامج “هدف”، لتأتي المنصة الموحدة بهدف دعم القطاعين.

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حماية البيانات وتحقيق الخصوصية

والمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، أنشئت مؤخرًا بقرار من مجلس الوزراء، نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية “أم القرى”، وتشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

وبحسب قرار إنشائها، فإن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، هدفها الرئيس هو توحيد وتحسين ورفع كفاية الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف.

الكلمات الدلالية:
القطاع العام المنصة الوطنية للتوظيف برنامج جدارة برنامج هدف مؤسسات الدولة مستشار الموارد البشرية وظائف القطاع الخاص

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