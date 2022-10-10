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«النيابة العامة» تدعو لتفعيل هذا الإجراء للحسابات الإلكترونية

«النيابة العامة» تدعو لتفعيل هذا الإجراء للحسابات الإلكترونية

«النيابة العامة» تدعو لتفعيل هذا الإجراء للحسابات الإلكترونية
٠٧:١٣:٣٥ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت النيابة العامة، اليوم، بتفعيل ميزة التحقق الثنائي للأجهزة والحسابات الإلكترونية، ضمن خطوات تحقيق الأمان السيبراني.

بيان النيابة العامة

وأصدرت النيابة العامة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بيانا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نصحت فيه بضرورة تفعيل ميزة التحقق الثنائي للأجهزة والحسابات الإلكترونية.

وقالت النيابة إن الأمن السيبراني ليس ترفا، بل هو ضرورة لتحقيق الأمان والحماية.

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ميزة التحقق الثنائي

وتعد ميزة التحقق الثنائي هي عملية يتم فيها التحقق من هوية المستخدم، قبل الدخول إلى الحسابات الشخصية، من خلال طلب معلومة أخرى، كرمز الأمان المرسل عبر الرسائل النصية، أو استخدام البصمات الحيوية.

النيابة تنصح المواطنين

وتوجه النيابة العامة، العديد من النصائح والمعلومات للمواطنين والمقيمين بغرض تعريفهم بالقانون، وطرق التعامل، وفي وقت سابق أوضحت النيابة العامة أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وانخداعهم بذلك.

وأضافت النيابة العامة، في بيان مهم شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تعد هذه الأفعال انتهاكاً لحقوق مالك العلامة لما تخوله من حق الاستعمال وحده ومنع الغير من ذلك، مما تتقرر معه المساءلة الجزائية”.

الكلمات الدلالية:
الأجهزة الإلكترونية الامن السيبراني النيابة العامة حماية الحسابات الشخصية ميزة التحقق الثنائي

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