الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
قرار مفاجئ من الداخلية الكويتية بشأن رخص قيادة الوافدين
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قرار مفاجئ من الداخلية الكويتية بشأن رخص قيادة الوافدين

قرار مفاجئ من الداخلية الكويتية بشأن رخص قيادة الوافدين

قرار مفاجئ من الداخلية الكويتية بشأن رخص قيادة الوافدين
٠٦:٢٣:٥٤ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن فحص جميع ملفات رخص القيادة للوافدين الذين حصلوا عليها خلال السنوات السابقة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فغن ذلك القرار المفاجئ جاء بناءً على أوامر وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن من يتم اكتشاف حصوله على رخصة قيادة مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها بوزارة الداخلية، سيتم استدعاء صاحب الرخصة والغاؤها نهائياً من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور.

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كانت وزارة الداخلية، أصدرت قرارا بتعديل شروط منح رخصة القيادة لكل من المواطنين والوافدين فيما يتعلق برخصة القيادة الخاصة والعامة، تشمل سريانها لمدة محددة.

وتضمنت الشروط أن “تُصرف رخصة القيادة الخاصة لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن 7 ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن 2 طن، وسيارات الأجرة، على أن تسري صلاحيتها للمواطنين والخليجيين لمدة 15 عامًا، والوافدين لمدة 3 أعوام، وللبدون حسب مدة صلاحية بطاقة المراجعة”.

الكلمات الدلالية:
الكويت الوافدين رخص قيادة وزارة الداخلية الكويتية

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