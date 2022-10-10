وظائف شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد التقني لخدمات البترول (التابع لوزارة الطاقة) ، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المعهد في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي التدقيق الداخلي.
- مدير تكنولوجيا المعلومات.
- فني تكنولوجيا المعلومات.
- سكرتير.
- مدير العقود والمشتريات.
- أخصائي أمن المعلومات وإدارة المخاطر.
- محلل / مطور برنامج PeopleSoft Campus.
- مقيم الوظائف الصناعية.
- مدرب مهني صناعي أول.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بدءاً من تاريخ 10 أكتوبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).