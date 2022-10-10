وظائف شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول في عدة مدن

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أعلن المعهد التقني لخدمات البترول (التابع لوزارة الطاقة) ، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المعهد في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: