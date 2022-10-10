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وظائف شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول في عدة مدن
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وظائف شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول في عدة مدن

وظائف شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول في عدة مدن

وظائف شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول في عدة مدن
٠٦:١١:٤٣ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني لخدمات البترول (التابع لوزارة الطاقة) ، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المعهد في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائي التدقيق الداخلي.
  • مدير تكنولوجيا المعلومات.
  • فني تكنولوجيا المعلومات.
  • سكرتير.
  • مدير العقود والمشتريات.
  • أخصائي أمن المعلومات وإدارة المخاطر.
  • محلل / مطور برنامج PeopleSoft Campus.
  • مقيم الوظائف الصناعية.
  • مدرب مهني صناعي أول.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بدءاً من تاريخ 10 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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