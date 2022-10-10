الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بتداولات4.7 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا
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بتداولات4.7 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

بتداولات4.7 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

بتداولات4.7 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا
٠٥:٥٧:٣٢ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم، منخفضًا 36.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11530.37 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء “واس”، لسوق الأسهم – 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

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الأكثر انخفاضا

وكانت أسهم شركات زين السعودية، ورعاية، وذيب، والخزف السعودي، وصادرات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات البحري، والإعادة السعودية، وإكسترا، وإسمنت أم القرى، وجي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.12% و3.68%.

الأسهم النشيطة

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، وبترو رابغ، والعربية، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات العربية، وزين السعودية، وسابك، ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 147.65 نقطة ليقفل عند مستوى 19794.21 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 405 آلاف سهم تقاسمتها 2348 صفقة.

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