«بوتين قطع الماء والكهرباء ».. عمدة خاركيف يكشف انهيار المدينة جراء القصف الروسي

تواصل – فريق التحرير :

قال عمدة مدينة خاركيف، الواقعة شرقي أوكرانيا، إن التيار الكهربائي انقطع في أجزاء كبيرة من المدينة عقب الهجمات الجوية الروسية.

وكتب العمدة إيجور تيريخوف، عبر تطبيق المراسلة “تليجرام”، اليوم الإثنين، قائلا إن المدينة تعرضت لثلاث هجمات من الجو صباحا، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للطاقة كانت أحد أهداف الهجمات.

وأضاف تيريخوف: “انقطع التيار الكهربائي في بعض أجزاء المدينة، ولا توجد إمدادات بالمياه.”وتابع أن العمل جار لإصلاح هذه الأعطال.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها استهدفت مركز القيادة العسكرية ونظم الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن الضربات الصاروخية على أوكرانيا حققت أهدافها.

وأكد مجلس الأمن القومي الروسي، أن ضربات اليوم على أوكرانيا هي أولى حلقات الرد الروسي، وأن الهدف الأساس من العمليات هو تفكيك النظام السياسي في أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تتعهد بالثأر ردًا على الهجمات الروسية التي حدثت اليوم.