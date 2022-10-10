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التأمينات الاجتماعية تعلن فتح باب التوظيف.. التخصصات ورابط التقديم

التأمينات الاجتماعية تعلن فتح باب التوظيف.. التخصصات ورابط التقديم

التأمينات الاجتماعية تعلن فتح باب التوظيف.. التخصصات ورابط التقديم
٠٥:٤٢:٤٧ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) في مختلف فروعها بالمملكة بمناسبة إقامة معرض التوظيف ليوم المهنة للاتصالات وتقنية المعلومات للعام 2022م على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
– لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– المالية
– المحاسبة
– نظم المعلومات الإدارية
– التسويق
– الإعلام
– العلاقات العامة
– بحوث العمليات
– إدارة المخاطر
– إدارة الجودة
– إدارة المشاريع
– إدارة العمليات
– العلوم الإكتوارية
– تقنية المعلومات
– الأمن السيبراني
– الهندسة الصناعية
– الهندسة الكيميائية
– الهندسة البيئية

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1444/3/14هـ عن طريق الضغط على (Apply) على الرابط: https://bit.ly/3CIVxeC وبناء السيرة الذاتية وسيتم التواصل مع المتقدمين في حال انطباق الشروط (يستمر التقديم لمدة يوم واحد).

توضيح عاجل من التأمينات الاجتماعية  بشأن استفادة المتقاعدين من  برنامج «تقدير»

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اخبار السعودية التأمينات الاجتماعية فرص عمل وظائف شاغرة

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