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بعد «الضربة الروسية».. بورصة شيكاغو تسجل ارتفاعًا جديدًا في أسعار القمح
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بعد «الضربة الروسية».. بورصة شيكاغو تسجل ارتفاعًا جديدًا في أسعار القمح

بعد «الضربة الروسية».. بورصة شيكاغو تسجل ارتفاعًا جديدًا في أسعار القمح

بعد «الضربة الروسية».. بورصة شيكاغو تسجل ارتفاعًا جديدًا في أسعار القمح
٠٤:٤٩:٣٩ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

سجلت بورصة شيكاغو ارتفاعًا في أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 4.4% مع تطور الأوضاع في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح لشهر ديسمبر المقبل في بورصة شيكاغو بنسبة 4.4% لتصل إلى 9.18 دولار للبوشل (وبوشل القمح يساوي 27,2 كيلوجرامًا).

 أسعار القمح ترتفع بأكثر من 4%

وصعدت أسعار القمح بأكثر من 4%، إذ دفع تفاقم الوضع الجيوسياسي المستثمرين إلى الشك في آفاق صادرات القمح من أوكرانيا، بحسب تقرير لوكالة “بلومبيرج”.

وقالت شركة الاستشارات الفرنسية أجريتيل إن بداية الأسبوع يمكن أن تكون متوترة للغاية بسبب احتمال تصاعد التوترات في حوض البحر الأسود.

يذكر أن روسيا شنت، صباح اليوم، ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه على منشآت البنية التحتية الأوكرانية، وجاء ذلك ردًا على هجوم إرهابي تم شنه على جسر القرم، الذي يربط بين شبه الجزيرة الروسية وباقي الأراضي الروسية.

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