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القبض على وافدَيْن في جدة بحوزتهما نحو 9 كليوجرام من الكوكايين المخدر
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القبض على وافدَيْن في جدة بحوزتهما نحو 9 كليوجرام من الكوكايين المخدر

القبض على وافدَيْن في جدة بحوزتهما نحو 9 كليوجرام من الكوكايين المخدر

القبض على وافدَيْن في جدة بحوزتهما نحو 9 كليوجرام من الكوكايين المخدر
٠٤:٥٥:٥١ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، القبض على وافدين بتأشيرة زائر بمحافظة جدة بحوزتهما (9.560) كيلوجرام من مادة الكوكايين المخدر.

وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهما للنيابة.

ضبطيات الكوكايين المخدر

وفي وقت سابق، صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على (3) أشخاص، مقيمَيْن من الجنسية السودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، لترويجهم (444) جرامًا من مادة الكوكايين المخدِّر.

وأضاف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

والجمعة، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (300) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.

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الكلمات الدلالية:
الكوكايين المخدرات جدة مكافحة المخدرات

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