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وسط ترقب دولي.. “بوتين” يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي
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وسط ترقب دولي.. “بوتين” يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي

وسط ترقب دولي.. “بوتين” يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي

وسط ترقب دولي.. “بوتين” يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي
٠٤:٤٢:٤٥ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة من الترقب والخوفي الدولي، كشفت وسائل إعلام روسية أن الرئيس  بوتين يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي.

بوتين: موسكو قامت بضربة مركزة بأسلحة دقيقة على أوكرانيا

وفي تصريحات له على القصف الروسي للعاصمة الأوكرانية، صباح اليوم، أكد بوتين أن موسكو قامت بضربة مركزة بأسلحة دقيقة على أوكرانيا كرد على الأعمال الإرهابية، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تنفذ هجمات إرهابية عدة وأعمالاً تخريبية ضد منشآت مدنية وبنى تحتية روسية.

وأكد أن قواته وجهت ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية، وردنا سيكون أشد على أي أعمال إرهابية، متابعًا أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية وراء الهجوم الذي استهدف جسر القرم وحاولتْ أيضًا تفجير خط أنابيب تركي، وأنه في حال تكرار الأعمال الإرهابية الأوكرانية سيكون ردنا أشد قسوة ومناسبًا لما نتعرض له.

كما اتهم الرئيس البيلاروسي لوكاشنكو، ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا بتدريب بيلاروسيين “متطرفين” لشن هجمات.

عشرات القتلى والمصابين وتضرر 11 منشأة في 8 مناطق

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الأوكرانية عن سقوط 10 قتلى على الأقلّ وعشرات الجرحى بعد الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا، لافتة إلى أنه تم انقطاع الكهرباء عن مناطق أوكرانية عدة بعد الضربات الصاروخية للقوات الروسية، وأن 11 منشأة مهمة في 8 مناطق مختلفة تضررت من الضربات الصاروخية على العاصمة كييف.

يأتي هذا في الوقت الذي اعتبر فيه الاتحاد الأوروبي، أن الاستهداف الروسي للمدنيين في أوكرانيا من خلال هجمات اليوم “يرقى إلى جريمة حرب”.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي: إن الهجوم العشوائي اليوم على المدنيين في أوكرانيا ينقل الغزو الروسي إلى مرحلة أكثر خطورة، مؤكدة أن الهجمات الروسية المروعة على كييف ومدن أوكرانية أخرى تظهر يأس الكرملين.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي بوتين روسيا قصف كييف

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