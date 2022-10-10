«أبل» تواجه أكبر أزمة في تاريخها بسبب «آيفون 14».. لماذا يُعدّ الأعلى سعرًا؟

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كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع تكلفة إنتاج سلسلة هواتف آيفون 14 بنسبة 20% تقريبًا عن الطراز السابق لشركة أبل، ليصبح أغلى هاتف أنتجته شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على الإطلاق.

وتواجه أبل أزمة كبيرة قد تتسبب في تراجع هامش ربحها وهو أن تكاليف إنتاج الهاتف مرتفعة ما يعني أنها قد تفرط في أجزاء كبيرة من أرباحها المتوقعة سنويًا.

في هذا السياق، يقول المحلل ميناتاكي كاشيو، من شركة Fomalhaut Techno Solutions، وهي شركة أبحاث مقرها طوكيو: “من الواضح أن أبل ليس لديها خيار آخر سوى اللجوء إلى استراتيجية تصنيع أجهزة عالية الأداء لتمييز نفسها لأنها لا تستطيع التنافس على وظائف جديدة”.

تكلفة إنتاج هاتف واحد آيفون 14 برو ماكس تقدر بـ 501 دولار

وتقدر Fomalhaut أن تكلفة إنتاج هاتف آيفون 14 برو ماكس، بطريقة تجميع الأجزاء، يكلف 501 دولار، بزيادة أكثر من 60 دولاراً عن إنتاج آيفون 13 برو ماكس الذي تم طرحه للبيع العام الماضي.

وتراوحت أسعار قطع غيار طرز ماكس الراقية بين 400 دولار و450 دولاراً منذ ظهورها لأول مرة في عام 2018، ويمثل أحدث طراز ارتفاعاً حاداً في تكلفة الإنتاج بأكثر من 60 دولاراً وبالتالي فإن تكلفة آيفون 14 برو ماكس هي الأعلى من حيث الإجمالي وهامش الزيادة منذ عام 2018.

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