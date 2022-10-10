«التقني لخدمات البترول» يعلن عن وظائف في عدة مدن.. رابط التقديم

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول التابع لوزارة الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.

وظائف شاغرة في قطاع البترول

وقال إن الوظائف ستكون بفروع المعهد في عدة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1-أخصائي التدقيق الداخلي.

2-مدير تكنولوجيا المعلومات.

3-فني تكنولوجيا المعلومات.

4-سكرتير.

5-مدير العقود والمشتريات.

6-أخصائي أمن المعلومات وإدارة المخاطر.

7-محلل / مطور برنامج PeopleSoft Campus.

8-مقيم الوظائف الصناعية.

9-مدرب مهني صناعي أول.

10- غيرها.

عن المعهد:

تم تأسيس المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في العام 2008م بواسطة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شيفرون العربية السعودية وشركة أرامكو، بهدف لتلبية احتياجات صناعة خدمات البترول ولمساندة السعودة في المملكة.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 10 أكتوبر 2022م.

التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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