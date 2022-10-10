الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«التقني لخدمات البترول» يعلن عن وظائف في عدة مدن.. رابط التقديم
وسط ترقب دولي.. “بوتين” يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي
تزامنًا مع الملتقى العالمي.. إطلاق برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة بالمملكة
«أبل» تواجه أكبر أزمة في تاريخها بسبب «آيفون 14».. لماذا يُعدّ الأعلى سعرًا؟
القصة الكاملة.. مُعلّم يربط حذاء تلميذه ويخطف الأنظار بـ «مشهد أبوي»” (فيديو)
مع دخول الشتاء.. ماذا تعرف عن “المربعانية” وأهم ظواهرها الإرصادية؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«التقني لخدمات البترول» يعلن عن وظائف في عدة مدن.. رابط التقديم

«التقني لخدمات البترول» يعلن عن وظائف في عدة مدن.. رابط التقديم

«التقني لخدمات البترول» يعلن عن وظائف في عدة مدن.. رابط التقديم
٠٤:٤٥:٤٠ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول التابع لوزارة الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.

وظائف شاغرة في قطاع البترول

وقال إن الوظائف ستكون بفروع المعهد في عدة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1-أخصائي التدقيق الداخلي.

2-مدير تكنولوجيا المعلومات.

3-فني تكنولوجيا المعلومات.

4-سكرتير.

5-مدير العقود والمشتريات.

6-أخصائي أمن المعلومات وإدارة المخاطر.

7-محلل / مطور برنامج PeopleSoft Campus.

8-مقيم الوظائف الصناعية.

9-مدرب مهني صناعي أول.

10- غيرها.

عن المعهد:

تم تأسيس المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في العام 2008م بواسطة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شيفرون العربية السعودية وشركة أرامكو، بهدف لتلبية احتياجات صناعة خدمات البترول ولمساندة السعودة في المملكة.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 10 أكتوبر 2022م.

التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ “أرامكو ساتورب” في عدّة تخصصات

الكلمات الدلالية:
المعهد التقني لخدمات البترول وظائف وظائف شاغرة وظائف شاغرة في قطاع البترول

مواد ذات صلة

المزيد
أسرة السجين «الدوسري» تطالب «الخارجية» بالتدخل للتواصل معه

أسرة السجين «الدوسري» تطالب «الخارجية» بالتدخل للتواصل معه

٠٢:٢٧ ص، الجمعة، ٠٨ مايو ٢٠١٥
أثناء حديثه عن الإخلاص لله.. وزير الشؤون الإسلامية يجهش بالبكاء (فيديو)

أثناء حديثه عن الإخلاص لله.. وزير الشؤون الإسلامية يجهش بالبكاء (فيديو)

١٠:١٩ م، الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠١٦
بالصور.. أكثر من 600 ألف نخلة تهدي «الرطب» و«المواكيل» لسكان نجران

بالصور.. أكثر من 600 ألف نخلة تهدي «الرطب» و«المواكيل» لسكان نجران

٠٢:٤٢ م، الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠١٥
معلم يَشج رأسَ طالب بالعِقَال في محافظة البدع (صور)

معلم يَشج رأسَ طالب بالعِقَال في محافظة البدع (صور)

٠٤:٤٠ م، الأحد، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *