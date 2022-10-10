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تزامنًا مع الملتقى العالمي.. إطلاق برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة بالمملكة
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تزامنًا مع الملتقى العالمي.. إطلاق برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة بالمملكة

تزامنًا مع الملتقى العالمي.. إطلاق برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة بالمملكة

تزامنًا مع الملتقى العالمي.. إطلاق برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة بالمملكة
٠٤:٣٦:٤٦ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلقت وزارة الصحة برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة لعام 2022م , اليوم, كجزء من أنشطة الاستعداد للطوارئ الصحية، بمشاركة 42 متدرباً من المديريات الصحية المختلفة، وممثلين من جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن  منظمة الصحة العالمية، قامت بإعداد حزمة تدريب لفرق الاستجابة السريعة، حيث تشمل مجموعة من المواد التعليمية والأدوات التوجيهية لدعم الدول الأعضاء للتخطيط وتفعيل وتقييم تدريب فرق الاستجابة السريعة، مبينة أن البرنامج، يهدف إلى:

1 – تقوية أنظمة الاستعداد بالدول الأعضاء.

2 – تقديم الدعم والتوجيه اللازمين لتطبيق خطة مستدامة.

3 – تقوية مهارات أعضاء فرق الاستجابة السريعة.

4 – تأهيل الأعضاء للعمل كمدربين لفرق الاستجابة السريعة على مستوى مناطق المملكة.

مدة التدريب أربعة أيام وتُقدّم بطريقة تفاعلية

ولفتت إلى أن مدة التدريب، ستكون أربعة أيام وتقدم بطريقة تفاعلية وتشاركية تشمل المحاضرات والسيناريوهات التخيلية، التي تقدم بواسطة مدربين معتمدين من منظمة الصحة العالمية، والمركز الأمريكي للوقاية من الأمراض.

مذكرة تفاهم بمجال تطوير الرعاية الصحية الافتراضية

المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للقلب يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، في مجال تطوير الرعاية الصحية الافتراضية المقدمة لمرضى القلب بالمملكة، تزامناً مع ملتقى الصحة العالمي.

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الكلمات الدلالية:
برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة ملتقى الصحة العالمي وزارة الصحة

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