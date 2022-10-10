القصة الكاملة.. مُعلّم يربط حذاء تلميذه ويخطف الأنظار بـ «مشهد أبوي»” (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

وثق مدير ابتدائية عبدالرحمن الفريان بعدسة جواله، قيام المعلم أحمد البديع، بربط “حذاء” أحد طلابه أثناء خروجه للمعلب.

ويظهر المقطع حنو المعلم على تلميذه وحبه الشديد له لدرجة أنه يربط “الحذاء” له بهذه الطريقة ودون أي اعتبارات.

كما يؤكد المشهد عمق الرسالة التربوية التي يحملها المعلم لأبنائه الطلاب، والمقطع تم التقاطه للمعلم الذي لم يكن على دراية بعملية التصوير إلا بعد توثيقه.

معلمون حريصون على إعطاء طلابهم كل المعلومات التي يريدونها

وفي فيديوهات عديدة متداولة على “السوشيال ميديا” يظهر المعلمون وهم يعلمون الطلاب ويعطونهم كل المعلومات التي يريدونها، ويحرصون في الوقت نفسه على إعطائهم مساحة كبيرة من الحرية للترويح على النفس وذلك لخدمة العملية التعليمية.

كما أظهر فيديو سابق لحظة تكريم معلم في إحدى المدارس وتفاعل طلابه مع تلك اللحظة وابتهاجهم الشديد حبًا في معلمهم، وهو ما يعني أن المعلم استطاع أن يمتلك قلب تلاميذه وهذا لا يحدث كثيرًا إلا في المملكة.

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