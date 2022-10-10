مع دخول الشتاء.. ماذا تعرف عن “المربعانية” وأهم ظواهرها الإرصادية؟

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مع دخول فصل الشتاء يكثر الحديث سنويًا عن “المربعانية”، حيث يذكرها معظم خبراء ومراكز الطقس والأرصاد في تحليلاتهم وتوقعاتهم اليومية لكل ما يتعلق بأخبار وحالة الطقس.

المربعانية هي أول أربعين يومًا من فصل الشتاء

وحسب موقع “طقس العرب”، فإن المربعانية أو “أربعينية الشتاء” مصطلح معروف في المملكة والخليج وبلاد الشام والعديد من الدول العربية، حيث يشير إلى بداية الفترة التي يشتد فيها البرد في فصل الشتاء.

وسميت المربعانية أو أربعينية الشتاء بهذا الاسم لأنها تستمر أربعين يومًا، حيث تُعتبر فترة المربعانية الأبرد مناخيًا، وهي الفترة الأنسب لوصول الكُتَل الهوائية القطبيّة المنشأ، بسبب ثبات الأنظمة الشتوية.

كما تُشكّل هذه الفترة من الناحية المطرية ما نسبته 30% – 40% من مجموع الموسم المطري، وهي فترة مهمة وحرجة خاصّة على المزارعين والأراضي الزراعيّة، بسبب ارتفاع فرص حدوث الصقيع والانجماد الذي يتسبّب بإفساد المحاصيل الزراعية، وسنتحدث فيما يلي عن أهم ما يميز فترة المربعانية عن بقية أيام الشتاء.

متى تبدأ “المربعانية” ومتى تنتهي؟

وتبدأ المربعانية أو “أربعينية الشتاء” في الخليج وبلاد الشام ومعظم الدول العربية في 21 / 22 ديسمبر من كل عام، وتستمر لمدة 40 يومًا حتى نهاية شهر يناير.

أما موعد بدء المربعانية في الجزيرة العربية، فتأتي عقب موسم الوسم، ويختلف وقت دخولها من حساب لآخر، لكنها في العشر الأولى من ديسمبر عند أغلب أهل البادية في الجزيرة العربية وباديتي الشام والعراق.

علاقة الانقلاب الشتوي بالمربعانية

وحسب خبراء الطقس فإن يوم الانقلاب الشتوي، هو بمثابة بدايةً لـ”مربعانية الشتاء” في بلاد الشام والعديد من الدول العربية، وهي بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفقًا للحسابات الفلكية، حيث تشهد المناطق الواقعة شمال خط الاستواء “النصف الشمالي للكرة الأرضية” أقصر نهار وأطول ليل في العام، ثم بعد هذا اليوم يتناقص طول الليل ويزداد طول النهار تدريجيًا، حيث تبدأ الشمس بالصُعود إلى الشمال في حركتها الظاهرية في السماء، وذلك بعدما وصلت إلى أقصى نقطة إلى الجنوب في يوم الانقلاب الشتوي.

أهم ما يميز “مربعانية” الشتاء

ارتبطت المربعانية في ذكريات وتجارُب الأجداد وأذهانهم بقدوم البرد والأمطار الأشد على مدار العام، وهو أمرٌ يتّفق مع العلم الحديث حيثُ تعمل الزاوية التي تدور بها الأرض على ازدياد عدد ونشاط المُنخفضات الجوية التي تؤثر على منطقة بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية خلال هذه الفترة.

يصبح مسار المُنخفضات الجوية مناسبًا لتأثُر المنطقة بها بشكل أكبر، حيثُ تشهد فترة المربعانية تسجيل أقل مُعدلات للحرارة على مدار العام، وأعلى مُعدلات الأمطار.

«الحصيني»: 7 ديسمبر بداية المربعانية

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يوم السابع من ديسمبر بداية موسم المربعانية في المملكة، والذي يستمر 39 يومًا ويُعد البداية الفعلية للشتاء، مشيرًا إلى أن سبب تسمية “المربعانية” تعود إلى استمرار الموسم 39 يومًا، مبينًا أن فصل الربيع يظهر مع انتهاء المربعانية.

وأضاف أن المملكة تشهد خلال الموسم أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، كما تكون شدة البرد غالبًا في الظل وداخل المنازل، لافتًا إلى أن مسألة أطول ليلة وأقصر نهار قد تستمر عدة أيام وليالي.

هذه أهم سماتها

وتابع عبدالعزيز الحصيني “في موسم المربعانية لا يظهر النبات على مستوى الأرض ولكن ينمو داخل التربة، وبمجرد انتهاء المربعانية يبدأ النبات في الخروج إلى خارج التربة مع بدايات الربيع بإذن الله”.

“المسند”: دخول طالع الأكليل أول نجومها حيث يشتد البرد

كما كشف أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبد الله المسند، دخول المربعانية يوم 7 ديسمبر وفقًا لتقويم أم القرى، مبينًا أن دخول طالع الإكليل هو أول نجوم فصل الشتاء وفقًا لحساب الأنواء، وأول نجوم المربعانية الثلاثة، وفيه يبدأ البرد يشتد، مشيرًا إلى أنها سميت بالمربعانية لأن طولها 40 يومًا”على اعتبار منزلة القلب 14 يومًا”.

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