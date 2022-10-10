24 حيًا بالرياض تُسجّل انخفاضًا في متوسط القيم الإيجارية.. تعرف عليها

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انخفض المؤشر الإيجاري بمنصة “سكني” في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية في (24) حيًا في مدينة الرياض يتراوح بين 1% إلى 46% للصفقات الإيجارية في شهر سبتمبر، مقارنة بالصفقات الإيجارية في شهر أغسطس، من بين 66 حيًا من الأحياء التي سجّلت 200 صفقة إيجارية أو أكثر على الشقق السكنية، شملت ما يزيد عن 38 ألف صفقة إيجارية على الشقق السكنية في أحياء الرياض خلال شهر سبتمبر.

الأحياء الأكثر انخفاضًا

وجاءت أحياء (المربع، الحمراء، الملك فيصل، غبيرة، الصحافة، العمل) الأكثر انخفاضًا في متوسط القيم الإيجارية الذي يتجاوز 20%، بينما سجّلت باقي الأحياء الـ 42، ثباتًا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية إلى ارتفاع بمعدل يصل إلى 11%، وجاءت الأحياء الثلاثة الأعلى تسجيلاً لصفقات الشقق السكنية حي ظهرة لبن، والورود، وطويق.

وكان برنامج “إيجار” قد أضاف حزمةً من التحسينات على المؤشر الإيجاري في منصة سكني، تتضمن المقارنة بين متوسطات القيم الإيجارية للوحدات في مجموعة أحياء، والتعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تحوي وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، حيث يمكن استعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني.

الوصول لقائمة الوسطاء العقاريين

كما يمكن الوصول لقائمة الوسطاء العقاريين المعتمدين في الحيّ، بالإضافة إلى خاصية “المقارنة” التي تُمكّن المستفيد من مقارنة متوسطات القيم الإيجارية للوحدات السكنية في أكثر من حيّ بمدينة واحدة، وتحديد مواقعها والاطلاع عليها من خلال الخريطة، واستعراض النتائج من خلال رسم بياني، وخاصية ” البحث الذكي” التي تتيح للمستفيدين إمكانية تحديد النطاق السعري المطلوب للوحدات السكنية في مدينة معينة، ويمكن من خلالها استعراض الأحياء ومواقعها ضمن النطاق السعري المحدد من قبل المستفيد، وذلك في إطار دعم المستفيدين والإسهام في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

يذكر أن المؤشر الإيجاري يهدف إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية دقيقة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقّيها

السكني والتجاري (شقة، فيلا، دور)، أو (محل، معرض، مكتب)، في أكثر من 16 مدينة تغطي جميع مناطق المملكة، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة “سكني” عبر الرابط

(https://sakani.sa/reports-and-data) .

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