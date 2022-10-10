بخلاف الشائع.. دراسة جديدة تكشف عن فائدة غير متوقعة لـ«المخيخ»

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استطاع علماء من جامعة “بازل” في سويسرا التوصل إلى اكتشاف جديد حول المخيخ في الجزء الخلفي من الدماغ، والذي يُعرف بأهميته للتحكم في حركاتنا بشكل صحيح، ويبدو الآن أن منطقة الدماغ هذه تلعب دورًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بتذكر التجارب العاطفية الإيجابية والسلبية، بحسب موقع “سيانس أليرت”.

وهذه الأنواع من التجارب العاطفية يتذكرها الدماغ جيدًا بشكل خاص لأسباب عدة، منها أنها تساعد على بقاء جنسنا البشري على قيد الحياة لنكون قادرين على تذكر الأوقات التي كنا فيها بخطر والأوقات التي ازدهرنا فيها.

اللوزة والحصين هما منطقتا الدماغ المسؤولتان عن تعزيز هذه الذكريات العاطفية

وأشار البحث إلى أن اللوزة والحصين هما منطقتا الدماغ المسؤولتان على الأرجح عن تعزيز هذه الذكريات العاطفية، لكن نظرًا لأن المخيخ مرتبط بالفعل بتكييف الخوف، فقد أراد الباحثون الذين يقفون وراء دراسة جديدة لمعرفة ما إذا كان له دور في تسجيل الذكريات العاطفية جدًا.

وكان يعتقد أن الفائدة الرئيسة للمخيخ هو إحداث التوازن في الدماغ فقط، وكشف الباحثون أن دراستهم هدفت بالدرجة الأولى للتحقق مما إذا كانت الوصلات المخيخية والدماغية متورطة في ظاهرة الذاكرة العرضية المتفوقة لإثارة المعلومات المرئية عاطفيًا.

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