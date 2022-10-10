«سعود الطبية» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
-طبيب استشاري مساعد طوارئ استشاري.
-استشاري مشارك الأمراض المعدية.
-استشاري مشارك في وحدة العناية المركزة للأطفال.
-وحدة العناية المركزة للأطفال (PICU) استشاري مساعد.
-أخصائي تأمين.
-مشرفة سكن.
-ممارس مكافحة العدوى.
-مساعد طبيب الاسنان.
-ممرضة طوارئ.
-سكرتيرة طبية.
-كبار السمعيات.
-أخصائي تمريض.
-طريقة التقديم:
أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 أكتوبر 2022م.
رابط التقديم:
-للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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مدينة الملك سعود الطبية تُعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم