«سعود الطبية» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

-طبيب استشاري مساعد طوارئ استشاري.

-استشاري مشارك الأمراض المعدية.

-استشاري مشارك في وحدة العناية المركزة للأطفال.

-وحدة العناية المركزة للأطفال (PICU) استشاري مساعد.

-أخصائي تأمين.

-مشرفة سكن.

-ممارس مكافحة العدوى.

-مساعد طبيب الاسنان.

-ممرضة طوارئ.

-سكرتيرة طبية.

-كبار السمعيات.

-أخصائي تمريض.

-طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 أكتوبر 2022م.

رابط التقديم:

-للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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