نستخدمها بشكل شبه يومي.. 3 أنواع من الأدوية قد تدمر صحتك

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة المصرية، من أن هناك 3 أنواع من الأدوية قد تدمر صحة الإنسان حال استخدامها بشكل سيء.

وأضافت أن هذه الأدوية قد تسبب مضاعفات خطيرة عند تناولها بطريقة عشوائية، ومن دون وصفة من الطبيب المختص.

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، عن الأدوية التي يستخدمها الأشخاص عادة بشكل سيء.

وهذه الأنواع الثلاثة من الأدوية هي:

-المسكنات وخوافض الحرارة والمضادات الحيوية.

-مهدئات السعال.

-أدوية الإسهال.

ونصحت وزارة الصحة بعدم استخدام هذه الأنواع من الأدوية قبل استشارة الطبيب.

ومن جهتهم، حذر الكثير من الأطباء من الإفراط في تناول المضادات الحيوية بشكل عشوائي، دون استشارة الطبيب المختص.

وقالوا إن استخدامها بشكل خاطئ، قد يحفز الجسم على إنتاج نوع محدد من البكتيريا، يقاوم تأثير المضادات الحيوية، ويفقدها فاعليتها، ما يصعب من علاج أبسط أنواع العدوى، وبالتالي يزداد فرص الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، التي قد تصل إلى حد الوفاة.

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