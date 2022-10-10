“الدفاع الروسية”: استهدفنا مركز القيادة العسكرية ونظم الاتصالات والطاقة في أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها استهدفت مركز القيادة العسكرية ونظم الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن الضربات الصاروخية على أوكرانيا حققت أهدافها.

روسيا: هذا هو الهدف الأساس من قصف كييف

وأكد مجلس الأمن القومي الروسي، أن ضربات اليوم على أوكرانيا هي أولى حلقات الرد الروسي، وأن الهدف الأساس من العمليات هو تفكيك النظام السياسي في أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تتعهد بالثأر ردًا على الهجمات الروسية التي حدثت اليوم.

ودعا الجيش الأوكراني، العالم إلى زيادة تعزيز المساعدة لبلاده التي تكافح من أجل مستقبل سلمي لأوروبا كلها، لافتًا إلى أنه تم اعتراض صواريخ استهدفت مدينة كراماتورسك مطالبًا السكان بملازمة الملاجئ.

أوكرانيا: تم إسقاط 41 صاروخًا من بين 83 أطلقت اليوم

وقال وزير الدفاع الأوكراني: إن الرد الأمثل على الإرهاب الصاورخي الروسي هو تزويدنا بنظم مضادة للطائرات والصواريخ، مؤكدًا انه تم إسقاط 41 صاروخًا من بين 83 أطلقت باتجاه مختلف مناطق أوكرانيا.

وطالب عمدة العاصمة كييف، السكان بتخزين الملابس الدافئة والماء والطعام وشواحن الهواتف للبقاء في الملاجئ.

وأشارت الإدارة الإقليمية لخاركيف، إلى أن الضربات الصاروخية أصابت البنية التحتية لخاركيف وقد لا تتوفر الكهرباء والمياه لبعض الوقت.

كما كشفت السلطات الأوكرانية في ميكولايف، أن نحو 47 صاروخًا سقطت فوق أوكرانيا وأن 8 طائرات مسيرة انتحارية عبرت الحدود مع بيلاروسيا.

في الوقت نفسه أعلنت السفارة الأمريكية في كييف أن الضربات الروسية المستمرة في أوكرانيا تشكل تهديدًا مباشرًا للمدنيين وللبنية التحتية، مطالبة جميع رعاياها بمغادرة أوكرانيا فورًا.

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