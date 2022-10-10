رابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ “أرامكو ساتورب” في عدّة تخصصات

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مهندس التحكم في العمليات.

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في هندسة التحكم في صناعة البتروكيماويات.

* المهام الوظيفية:

– الدعم في تحديد أهداف التحكم في العمليات للعمليات والمتابعة للتأكد من أن هدف القطاع يتماشى مع أهداف المصفاة العالمية والإشراف على أنشطة الفرق بطريقة تدعم تحقيق هذه الأهداف.

– إدارة وتنسيق جميع أنشطة استكشاف الأخطاء وإصلاحها للمشروع كما تم تعيينها لمهندسي التحكم في العمليات، مع الدعم من خلال اقتراح حل تحكم متقدم مناسب لحل المشكلات والقضايا المتكررة.

دعم تعديلات أنظمة التحكم المتقدمة والعناصر ذات الصلة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، ضمان إدارة المعرفة المستمرة، والمشاركة بين الزملاء، التنسيق الوثيق مع الأب “مراقبة العمليات” لتحديد الأولويات والأنشطة.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط:

– رابط التقديم : (اضغط هنا).