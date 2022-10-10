الجيش الأوكراني: تعرضنا لاستهداف روسي من مسيرات إيرانية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، أن العاصمة كييف تعرضت اليوم للاستهداف الروسي من مسيرات إيرانية حلقت فوق بيلاروسيا.

طائرات مسيرة عسكرية إيرانية تضرب أوكرانيا

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية: إن صاروخًا روسيًا استهدف شارعًا يضم مقار أجهزة أمنية ومكتب الرئيس، مؤكدة أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة عسكرية إيرانية لضرب أوكرانيا اليوم.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه بعد سقوط ضحايا وحدوث دمار لابد أن يعاقب الروس على ما سببوه من ألم وموت على أراضينا، مؤكدة أن بلادها ستسعى للانتقام بعد الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مختلف أنحاء أوكرانيا، وأنها تتعهد بالثأر ردًا على هذه الهجمات الوحشية.

فيما أعلن عمدة كييف، أنه تم استئناف حركة القطارات على جميع خطوط مترو العاصمة وعدد من الخطوط الأخرى.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن الاستهداف الروسي للمدنيين في أوكرانيا “يرقى إلى جريمة حرب”

وفي تصريحات له، أعلن الرئيس الروسي أنه في حال تكرار العمليات الإرهابية الأوكرانية سيكون الرد الروسي قاسيًا جدًا، وان النظام الأوكراني بأعماله وضع نفسه في موقع واحد مع العمليات الإرهابية العالمية.

روسيا تطلق 83 صاروخًا على أوكرانيا

فيما أعلن التلفزيون الأوكراني نقلًا عن نائبة وزير الدفاع، أن روسيا أطلقت 83 صاروخًا حتى الآن تم إسقاط 43 منها.

تضرر 11 منشأة بنية تحتية مهمة في 8 مناطق

وكشف رئيس وزراء أوكرانيا، أن القصف الروسي ألحق أضرارا بـ 11 منشأة بنية تحتية مهمة في 8 مناطق.

وزير خارجية مولدافيا يكشف مفاجأة

وأوضح وزير خارجية مولدافيا، أن ثلاثة صواريخ كروز أُطلقت باتّجاه أوكرانيا صباح اليوم من سفن روسية في البحر الأسود عبرت المجال الجوي لمولدافيا.

والصين تدخل على الخط

فيما دعت وزارة الخارجية الصينية، إلى ضرورة وسرعة وقف التصعيد في أوكرانيا، مطالبة الطرفين اللجوء إلى الحوار.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي برد “قاس” على روسيا، مؤكدًا أنه بحث مع ماكرون تعزيز الدفاعات الجوية وضرورة رد أوروبي حازم على روسيا، وأنه اتفق مع المستشار الألماني على ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجموعة السبع في ظل الهجمات الروسية.

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