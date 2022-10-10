الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
نستخدمها بشكل شبه يومي.. 3 أنواع من الأدوية قد تدمر صحتك
“الدفاع الروسية”: استهدفنا مركز القيادة العسكرية ونظم الاتصالات والطاقة في أوكرانيا
بالتفاصيل.. حساب المواطن يكشف إجمالي الدعم المخصص لشهر أكتوبر
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ “أرامكو ساتورب” في عدّة تخصصات
«سعود الطبية»: أفضل 9 طرق للتخلص من الضغط النفسي
الجيش الأوكراني: تعرضنا لاستهداف روسي من مسيرات إيرانية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الجيش الأوكراني: تعرضنا لاستهداف روسي من مسيرات إيرانية

الجيش الأوكراني: تعرضنا لاستهداف روسي من مسيرات إيرانية

الجيش الأوكراني: تعرضنا لاستهداف روسي من مسيرات إيرانية
٠٢:١٨:٣٩ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، أن العاصمة كييف تعرضت اليوم  للاستهداف الروسي من مسيرات إيرانية حلقت فوق بيلاروسيا.

 طائرات مسيرة عسكرية إيرانية تضرب أوكرانيا

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية: إن صاروخًا روسيًا استهدف شارعًا يضم مقار أجهزة أمنية ومكتب الرئيس، مؤكدة أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة عسكرية إيرانية لضرب أوكرانيا اليوم.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه بعد سقوط ضحايا وحدوث دمار لابد أن يعاقب الروس على ما سببوه من ألم وموت على أراضينا، مؤكدة أن بلادها ستسعى للانتقام بعد الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مختلف أنحاء أوكرانيا، وأنها تتعهد بالثأر ردًا على هذه الهجمات الوحشية.

فيما أعلن عمدة كييف، أنه تم استئناف حركة القطارات على جميع خطوط مترو العاصمة وعدد من الخطوط الأخرى.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن الاستهداف الروسي للمدنيين في أوكرانيا “يرقى إلى جريمة حرب”

وفي تصريحات له، أعلن الرئيس الروسي أنه في حال تكرار العمليات الإرهابية الأوكرانية سيكون الرد الروسي قاسيًا جدًا، وان النظام الأوكراني بأعماله وضع نفسه في موقع واحد مع العمليات الإرهابية العالمية.

روسيا تطلق 83 صاروخًا على أوكرانيا

فيما أعلن التلفزيون الأوكراني نقلًا عن نائبة وزير الدفاع، أن روسيا أطلقت 83 صاروخًا حتى الآن تم إسقاط 43 منها.

تضرر 11 منشأة بنية تحتية مهمة في 8 مناطق

وكشف رئيس وزراء أوكرانيا، أن القصف الروسي ألحق أضرارا بـ 11 منشأة بنية تحتية مهمة في 8 مناطق.

وزير خارجية مولدافيا يكشف مفاجأة

وأوضح وزير خارجية مولدافيا، أن ثلاثة صواريخ كروز أُطلقت باتّجاه أوكرانيا صباح اليوم من سفن روسية في البحر الأسود عبرت المجال الجوي لمولدافيا.

والصين تدخل على الخط

فيما دعت وزارة الخارجية الصينية، إلى ضرورة وسرعة وقف التصعيد في أوكرانيا، مطالبة الطرفين اللجوء إلى الحوار.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي برد “قاس” على روسيا، مؤكدًا أنه بحث مع ماكرون تعزيز الدفاعات الجوية وضرورة رد أوروبي حازم على روسيا، وأنه اتفق مع المستشار الألماني على ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجموعة السبع في ظل الهجمات الروسية.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. بعد قصف كييف.. «بوتين»: إذا استمر الهجوم على روسيا فالرد سيكون قاسيًا

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الجيش الأوكراني طائرات مسيرة إيرانية كييف

مواد ذات صلة

المزيد
بـ2.11 تريليون دولار.. صندوق النقد يتوقع تقدم اقتصاد دول الخليج

بـ2.11 تريليون دولار.. صندوق النقد يتوقع تقدم اقتصاد دول الخليج

٠٧:٣٥ ص، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
تنبيه عاجل من”الحج” للمعتمرين داخل المملكة

تنبيه عاجل من”الحج” للمعتمرين داخل المملكة

٠٣:٣٢ م، الأثنين، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
«التجارة» تدعو للتوقف فوراً عن استخدام «عصا الطبل/lattjo» لخطره على الأطفال

«التجارة» تدعو للتوقف فوراً عن استخدام «عصا الطبل/lattjo» لخطره على الأطفال

١٠:٥٨ ص، الأربعاء، ١٣ يناير ٢٠١٦
بنك التنمية بمكة يوجه برامج تمويلية لـ«فتاة مكة المصفوعة»

بنك التنمية بمكة يوجه برامج تمويلية لـ«فتاة مكة المصفوعة»

٠٤:٢٤ م، الأربعاء، ٢٦ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *