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«سعود الطبية»: أفضل 9 طرق للتخلص من الضغط النفسي

«سعود الطبية»: أفضل 9 طرق للتخلص من الضغط النفسي

«سعود الطبية»: أفضل 9 طرق للتخلص من الضغط النفسي
٠٢:٣١:١٦ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الاثنين، أفضل 9 طرق للتخلص من الضغط النفسي الذي يسببه إيقاع الحياة السريع والذي يتطلب إعادة توازن النظام العصبي.

كيف تتخلص من الضغط النفسي؟

وقالت في حسابها على توتير، إنه للتخلص من الضغط النفسي علينا اتباع هذه الطرق وهي:

1-ضبط النفس.

2-البحث عن الدعم الاجتماعي.

3-تحمل المسؤولية.

4-حل المشكلات.

5-الاستمتاع بأوقات الفراغ وتخصيص أوقات للاستجمام والتسلية.

6-إعادة البناء المعرفي.

7-تجنب الموقف والتحول عنه.

8-تنظيم الوقت وممارسة الرياضة.

9-أخذ قسط وافر من النوم والراحة.

اليوم العالمي للصحة النفسية

وفي 10 أكتوبر من كل عام، يجري الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، لتسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية، وإجراء مناقشات أكثر انفتاحًا بشأن الأمراض النفسية سواء من حيث الخدمات أو وسائل الوقاية على حد سواء.

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الكلمات الدلالية:
الضغوط النفسية الطب النفسي اليوم العالمي للطب النفسي مدينة الملك سعود الطبية

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