تفاصيل القبض على مقيمَيْن في جدة.. لقيامهما بهذه التهمة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية، لجمعهما الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وبحسب البيان، تم ضبط مبلغ (583,700) ريال بحوزة المتهمين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

دوريات أمن جدة تلقي القبض على مخالفين

وكانت دوريات الأمن بمحافظة جدة قد ألقت قبل أيام القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الفلسطينية ومواطنين، بحوزتهم (128.5) جراماً من مادة الشبو المخدِّر، ومادة الحشيش المخدِّر، و(194) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(16) هاتفًا متنقلًا وجهاز حاسوب.

وأوضح البيان أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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