عاجل.. بعد قصف كييف.. «بوتين»: إذا استمر الهجوم على روسيا فالرد سيكون قاسيًا

تواصل – فريق التحرير

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل قليل، إنه إذا استمر الهجوم على روسيا فالرد سيكون قاسيا .

وأضاف بوتين – بعد استهداف روسيا للعاصمة الأوكرانية “كييف” صباح اليوم بعشرات الصواريخ: “ردنا سيكون بنفس درجة التهديدات المحدقة بروسيا”، مؤكدًا أن أوكرانيا حاولت أيضًا تفجير خط أنابيب تركي.

وأوضح أن صواريخ طويلة المدى ضربت منشآت عسكرية واتصالات وطاقة في أوكرانيا، متابعًا: أوكرانيا استهدفت محطة الطاقة النووية في كورسك.

الرد على انفجار القرم

وواصل بوتين: كان لا بد لروسيا من الرد على انفجار القرم وضربات اليوم على أوكرانيا مجرد تحذير.

وأوضح أنه على نظام كييف توقع هجمات أقوى في حال واصل استهداف روسيا، مضيفًا: الأجهزة الخاصة الأوكرانية وراء هجوم جسر القرم.

وتابع بوتين: استهدفنا البنية التحتية للطاقة الأوكرانية والاتصالات والقيادة العسكرية، ونفذنا ضربة مكثفة بأسلحة دقيقة على البنية التحتية في أوكرانيا، مختتمًا: “من المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد”.

جاء ذلك بعد سلسلة هجمات استهدفت العاصمة كييف صباح اليوم وخلّفت قتلى وجرحى في صفوف الأوكرانيين وهذه الهجمات أعقبت استهدفت أوكرانيا لجسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة.

وأعلن التلفزيون الأوكراني، عن وقوع انفجارات جديدة هزت العاصمة كييف ما جعل السكان يحتمون بمحطات قطار الأنفاق، بالتزامن مع انفجارات في لفيف وترنوبل غربا ودنيبرو في وسط البلاد.

وكشق مسؤول أوكراني، عن سقوط 8 قتلى و24 جريحًا على الأقل في القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف العاصمة كييف صباح اليوم.

وأكد أن السلطات الأوكرانية، اضطرت لتحويل محطات مترو كييف إلى ملاجئ بسبب القصف