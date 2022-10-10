ألمانيا تعلن إصابة مبنى قنصليتها في كييف بالضربات الروسية

أعلنت ألمانيا، اليوم، عن إصابة مبنى قنصليتها في كييف بالضربات الروسية التي سقطت على العاصمة الأوكرانية صباح اليوم، وفقًا لـ”العربية”.

وأعلن التلفزيون الأوكراني، عن وقوع انفجارات جديدة هزت العاصمة كييف ما جعل السكان يحتمون بمحطات قطار الأنفاق، بالتزامن مع انفجارات في لفيف وترنوبل غربا ودنيبرو في وسط البلاد.

وكشق مسؤول أوكراني، عن سقوط 8 قتلى و24 جريحًا على الأقل في القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف العاصمة كييف صباح اليوم.

وأكد أن السلطات الأوكرانية، اضطرت لتحويل محطات مترو كييف إلى ملاجئ بسبب القصف.

أول تعليق من الرئيس الأوكراني على القصف الروسي

وفي أول تعليق له على القصف الروسي للعاصمة كييف، دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى تصنيف روسيا “دولة إرهابية”.

ودعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى تصنيف روسيا “دولة إرهابية”، وأوضح خلال مقطع فيديو، أنه في اليوم الـ 299 للحرب يحاولو الروس تدميرنا ومسح وجودنا عن وجه الأرض، مؤكدًا سقوط ضحايا وجرحى في قصف روسي على عدة مدن أوكرانية.

إجلاء الرئيس الأوكراني مع تواصل قصف العاصمة

كما كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أنه تم إجلاء الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من العاصمة كييف.

وأشارت إلى أن زيلينسكي صرح منذ قليل بأن هناك وابلًا من الصواريخ تسقط عليه وعلى شعبه، وأن صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع المدن الأوكرانية.

من ناحيته أكد الرئيس الأوكراني، أن روسيا تستهدف البنية التحتية لبلاده بأكملها، مؤكدًا سقوط 8 قتلى و24 جريحًا نتيجة القصف الروسي على منطقة شيفتشينكوفسكي في كييف.

الهجمات على وسط كييف أحرقت الناس في سياراتهم

وأكد نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أن الهجمات على وسط كييف أحرقت الناس في سياراتهم وهم في طريقهم إلى العمل، وأن روسيا دولة إرهابية ويجب الاعتراف بذلك رسميًا.

وأكد مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أن القصف في كييف استهدف ملعبًا للأطفال ومتحفًا في وسط العاصمة، وأن بلاده تحتاج إلى أنظمة دفاع جوي وقاذفات صواريخ وقذائف بعيدة المدى.

السفارة الأمريكية تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا فورًا

أعلنت السفارة الأميركية، أنها تطالب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا فورًا بسبب تطور الأحداث والقصف الصاروخي المتواصل على العاصمة كييف.

وكشف رئيس وزراء أوكرانيا، أن 11 منشأة مهمة في 8 مناطق مختلفة تضررت من الضربات الصاروخية التي طالت أوكرانيا اليوم.

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