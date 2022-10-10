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تعرف عليها.. أمانة جازان تطرح فرصًا استثمارية بمحافظة فيفاء

تعرف عليها.. أمانة جازان تطرح فرصًا استثمارية بمحافظة فيفاء

تعرف عليها.. أمانة جازان تطرح فرصًا استثمارية بمحافظة فيفاء
٠١:١٣:١٨ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

طرحت أمانة منطقة جازان فرصًا استثمارية بمحافظة فيفاء، سعيًا لتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية.

الفرص الاستثمارية المطروحة

وأوضحت بلدية فيفاء أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل محطة وقود وملحقاتها على طريق 8 ، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة لوحات إعلانات، وتشغيل سوق الحقو، وصيانة وتشغيل ملعب الجوّة، وصيانة وتشغيل منشآت تقديم الغذاء بحديقة قرضة.

ودعت البلدية الراغبين في الاستثمارات للدخول على منصة “فرص” والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، مشيرةً إلى أن آخر يوم لشراء الكراسة هو 10 / 11 / 2022م.

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