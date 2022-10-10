والصين تدخل على الخط.. روسيا تطلق 75 صاروخًا على أوكرانيا

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أعلن التلفزيون الأوكراني نقلًا عن نائبة وزير الدفاع ، أن ن روسيا أطلقت 83 صاروخا حتى الآن تم إسقاط 43 منها.

تضرر11 منشأة بنية تحتية مهمة في 8 مناطق

وكشف رئيس وزراء أوكرانيا، أن القصف الروسي ألحق أضرارا بـ 11 منشأة بنية تحتية مهمة في 8 مناطق.

روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية لضرب أوكرانيا

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية: إن صاروخ روسي استهدف شارعا يضم مقار أجهزة أمنية ومكتب الرئيس، مؤكدة أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة عسكرية إيرانية لضرب أوكرانيا اليوم.

وزير خارجية مولدافيا يكشف مفاجأة

وأوضح وزير خارجية مولدافيا، أن ثلاثة صواريخ كروز أُطلقت باتّجاه أوكرانيا صباح اليوم من سفن روسية في البحر الأسود عبرت المجال الجوي لمولدافيا.والصين تدخل على الخط

فيما دعت وزارة الخارجية الصينية، إلى ضرورة وسرعة وقف التصعيد في أوكرانيا، مطالبة الطرفين للجوء إلى الحوار.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي برد “قاس” على روسيا، مؤكدًا أنه بحث مع ماكرون تعزيز الدفاعات الجوية وضرورة رد أوروبي حازم على روسيا، وأنه اتفق مع المستشار الألماني على ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجموعة السبع في ظل الهجمات الروسية.

إرسال مزيد من الدعم العسكري إلى أوكرانيا

وعلق الاتحاد الأوروبي على الهجمات الروسية، بأنه لا مكان لمثل هذه الأعمال في القرن الـ 21، وأنه يؤكد إرسال مزيد من الدعم العسكري إلى أوكرانيا.

وأعرب مفوض السياسة الخارجية الأوروبي عن “صدمته العميقة” إزاء الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا، مؤكدًا وقوف مع أوكرانيا والدعم العسكري الإضافي من الاتحاد الأوروبي في الطريق.

بريطانيا: أن القصف الصاروخ الروسي على أوكرانيا غير مقبول

وصرحت وزارة الخارجية البريطانية، أن الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا غير مقبولة، لافتة إلى أنه من الواضح أن ما شاهدناه اليوم هو عرض للضعف وليس القوة من قبل بوتين.

يأتي هذا في الوقت الذي، طالبت فيه السفارة الأمريكية في كييف، مواطنيها على الاحتماء ومغادرة أوكرانيا فورا إن أمكن ذلك.

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