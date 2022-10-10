ارتفاع ملحوظ.. «الصحة» تُسجل 226 إصابة بكورونا وشفاء 110 حالة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 226 إصابة بكورونا و110 حالة تعاف ووفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 817838 حالات.

110 حالة تعاف

وأضافت الوزارة أنه تمّ تسجيل 110حالات تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 804679 حالة، ولله الحمد، مؤكدة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9369 حالة وفاة.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 122 إصابة بكورونا و102 حالة تعاف و3 وفيات.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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