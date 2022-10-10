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بحوزتهم نحو 10 آلاف قرص.. القبض على 4 أشخاص بجازان

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بحوزتهم نحو 10 آلاف قرص.. القبض على 4 أشخاص بجازان

بحوزتهم نحو 10 آلاف قرص.. القبض على 4 أشخاص بجازان

بحوزتهم نحو 10 آلاف قرص.. القبض على 4 أشخاص بجازان
١٢:٣١:٣٠ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، أن دوريات الأمن بمحافظة صبيا قبضت على 4 أشخاص بحوزتهم 9885 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبيـ، ومبلغ مالي مخبأً داخل مركبتهم.

وقال الأمن العام في تغريدة على حسابه بتويتر إنه جرى توقيفهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم الى جهة الاختصاص.

أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

والأربعاء، أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم، أنها تمكنت من القبض على مواطن بحوزته 890 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت أن المواطن كان يخبئ المضبوطات داخل مركبته، وأنه جرى إيقافه، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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الإطاحة بمواطن بحوزته 890 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بالقصيم

الكلمات الدلالية:
الأمن العام التداول الطبي جازان دوريات الأمن

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