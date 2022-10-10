عاجل.. السفارة الأمريكية تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا فورًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة الأميركية، أنها تطالب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا فورًا بسبب تطور الأحداث والقصف الصاروخي المتواصل على العاصمة كييف.

وكشف رئيس وزراء أوكرانيا، أن 11 منشأة مهمة في 8 مناطق مختلفة تضررت من الضربات الصاروخية التي طالت أوكرانيا اليوم.

إجلاء الرئيس الأوكراني مع تواصل قصف العاصمة

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم إجلاء الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من العاصمة كييف، مشيرة إلى أن زيلينسكي صرح منذ قليل بأن هناك وابل من الصواريخ تسقط عليه وعلى شعبه، وأن صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع المدن الأوكرانية.

سقوط 8 قتلى و24 جريحًا نتيجة القصف الروسي

من ناحيته أكد الرئيس الأوكراني، أن روسيا تستهدف البنية التحتية لبلاده بأكملها، مؤكدًا سقوط 8 قتلى و24 جريحًا نتيجة القصف الروسي على منطقة شيفتشينكوفسكي في كييف.

ودعا زيلنسكي، الولايات المتحدة إلى تصنيف روسيا “دولة إرهابية”، مشيرًا إلى أنه في اليوم الـ 299 للحرب يحاولو الروس تدميرنا ومسح وجودنا عن وجه الأرض، مؤكدًا سقوط ضحايا وجرحى في قصف روسي على عدة مدن أوكرانية.

وأكد أن السلطات الأوكرانية، اضطرت لتحويل محطات مترو كييف إلى ملاجئ بسبب القصف.

وأعلن التلفزيون الأوكراني، عن وقوع انفجارات جديدة هزت العاصمة كييف ما جعل السكان يحتمون بمحطات قطار الأنفاق، بالتزمان مع انفجارات في لفيف وترنوبل غربا ودنيبرو في وسط البلاد.

الهجمات على وسط كييف أحرقت الناس في سياراتهم

وأكد نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أن الهجمات على وسط كييف أحرقت الناس في سياراتهم وهم في طريقهم إلى العمل، وان روسيا دولة إرهابية ويجب الاعتراف بذلك رسميًا.

القصف في كييف استهدف ملعبَا للأطفال

وقال مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني: إن القصف في كييف استهدف ملعبَا للأطفال ومتحفًا في وسط العاصمة، لافتًا إلى أن بلاده تحتاج إلى أنظمة دفاع جوي وقاذفات صواريخ وقذائف بعيدة المدى.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني ،أن هذا رد بوتين على كل من يريدون التحدث معه من أجل التهدئة، ضربات صاروخية روسية متعددة في أنحاء أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف حركة القطارات في العاصمة كييف واستخدامها ملاجئ.

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