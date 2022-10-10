والراتب 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالسفارة البريطانية في مختلف التخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة البريطانية بالمملكة عن توفر وظائف إدارية شاغرة وذلك وفقًا للشروط والمتطلبات الوظيفية التالية.

* المسمى الوظيفي:

1 – مسؤول التجارة والتعليم والتدريب (AO)

* المؤهلات والخبرة:

– مهارات شخصية ممتازة وقادرة على التأثير والتواصل بثقة مع قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال ؛ والتعاون بشكل فعال عبر فرق السفارة.

– القدرة على تعدد المهام ولديك مهارات تنظيمية جيدة ، من خلال تحديد أولويات عبء العمل والوفاء بالمواعيد النهائية ، مع الاستجابة بسرعة ومرونة لتلبية الأولويات المتعددة والمتغيرة

– نهج تعاوني للشراكات مع الزملاء وأصحاب المصلحة. القدرة على تطوير والحفاظ على مجموعة من الاتصالات لبناء علاقات عمل فعالة.

– مهارات اتصال ممتازة في اللغة الإنجليزية ، كتابيًا وشفهيًا، مع القدرة على التعبير عن الأفكار والرسائل بوضوح ودقة.

2- مستشار تجاري أول

* المؤهلات والخبرة:

– الخبرة التجارية والمعرفة بمفاهيم التجارة والاستثمار، بشكل مثالي في المملكة والمملكة المتحدة.

– القدرة على التخطيط الاستراتيجي ، واستيعاب المعلومات من مجموعة من المصادر، ورؤية الصورة الأكبر لاكتشاف الفرص.

– الخبرة في العمل بشكل استباقي ومستقل ونحو أهداف الأداء ضمن إعداد الفريق، مما يساهم في الأهداف العامة للقسم.

– خبرة في العمل بشكل مستقل، مع القدرة على تنظيم وترتيب أولويات عبء العمل والوفاء بالمواعيد النهائية وتغيير الأولويات مع الحفاظ على الاهتمام الوثيق بالتفاصيل ودون المساومة على جودة العمل، وخبرة في إدارة المشروع، مع مهارات قوية في التحدث أمام الجمهور والعرض التقديمي.

* التقديم:

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