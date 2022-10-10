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بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة على مسار الخط الهوائي “380 ك ف”
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بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة على مسار الخط الهوائي “380 ك ف”

بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة على مسار الخط الهوائي “380 ك ف”

بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة على مسار الخط الهوائي “380 ك ف”
١٢:٠٣:١٣ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع مسار الخط الهوائي (380 ك ف) لمحطة التحويل الكهربائية بمحطة المليون بالجبيل في المنطقة الشرقية.

ووجهت المؤسسة نداء إلى ملاك العقارات لسرعة مراجعتها في الرياض وإحضار ما يلي:

1- خطاب طلب النزع والتعويض مدون عليه وسائل الاتصال.

2- نسخة من الهوية الوطنية لمالك العقار.

3- نسخة من الصك الإلكتروني للعقار.

4- مخطط العقار معد من قبل مكتب هندسي معتمد من الأمانة ويكون مخطط العقار معتمدًا منها.

5- نسخة من الوكالة الشرعية سارية المفعول.

6- نسخة من الهوية الوطنية للوكيل (إن وجد).

7- نسخة من صك حصر الورثة.

8- نسخة من الهوية الوطنية لوكيل الورثة (إن وجد).

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الكلمات الدلالية:
العقارات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المسار الهوائي ملكية العقارات

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