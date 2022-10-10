بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة على مسار الخط الهوائي “380 ك ف”
تواصل – فريق التحرير :
كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع مسار الخط الهوائي (380 ك ف) لمحطة التحويل الكهربائية بمحطة المليون بالجبيل في المنطقة الشرقية.
ووجهت المؤسسة نداء إلى ملاك العقارات لسرعة مراجعتها في الرياض وإحضار ما يلي:
1- خطاب طلب النزع والتعويض مدون عليه وسائل الاتصال.
2- نسخة من الهوية الوطنية لمالك العقار.
3- نسخة من الصك الإلكتروني للعقار.
4- مخطط العقار معد من قبل مكتب هندسي معتمد من الأمانة ويكون مخطط العقار معتمدًا منها.
5- نسخة من الوكالة الشرعية سارية المفعول.
6- نسخة من الهوية الوطنية للوكيل (إن وجد).
7- نسخة من صك حصر الورثة.
8- نسخة من الهوية الوطنية لوكيل الورثة (إن وجد).
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