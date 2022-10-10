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بالصور.. الأمير تركي بن طلال يستقبل سفير الإمارات ويكرّم إماراتيًا عفا عن مواطن
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بالصور.. الأمير تركي بن طلال يستقبل سفير الإمارات ويكرّم إماراتيًا عفا عن مواطن

بالصور.. الأمير تركي بن طلال يستقبل سفير الإمارات ويكرّم إماراتيًا عفا عن مواطن

بالصور.. الأمير تركي بن طلال يستقبل سفير الإمارات ويكرّم إماراتيًا عفا عن مواطن
١٢:٢٠:٢٧ م، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل صاحبُ السموُّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، سفير دولة الإمارات الشقيقة.

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تكريم طلال إماراتيًا نظير عفوه عن مواطن

 وكرّم الأمير تركي بن طلال إماراتيًا نظير عفوه عن مواطن من أهالي المنطقة، وتنازله عن حقه الخاص إثر خلاف وقع بينهما.

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 كما كرّم أحد منسوبي الإمارة نظير تصرفه المحترف وخارج ساعات العمل، في سرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان زائرٍ إماراتي.

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وأكد أمير منطقة عسير أن هذه الموقف الإنسانية تعكس الأخوة ورابط الدم والمصير المشترك بين البلدين، مثنيًا على المكرمين لنبل فعلهما وقيمته الإنسانية.

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أمير يرعى فعاليات “اليوم العالمي للمسنين”

يأتي هذا بعد أيام، من رعاية أمير منطقة عسير، فعاليات “اليوم العالمي للمسنين”، الذي نظَّمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحت شعار ” مرونة المسنين في عالم متغير”، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان آل نهيان، وذلك في حديقة المطار بأبها.

عقب ذلك شاهد سموُّه والحضور”أوبوريت” بعنوان ” ملحمة المسنين”، بمشاركة الفرق الشعبية، ثم كرّم عددًا من كبار السن الذين قدّموا إسهامات عديدة للوطن والمواطن في منطقة عسير.

يذكر أن حكومةَ خادمِ الحرمين الشريفين سنّت العديدَ من الأنظمة والقوانين لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدّمة لكبار السن، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال تأسيس دور الرعاية ونظام حقوق كبار السن.

 

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الأمير تركي بن طلال اليوم العالمي للمسنين سفير الإمارات ملحمة المسنين

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