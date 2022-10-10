بعد قصف مكتبه.. إجلاء الرئيس الأوكراني مع تواصل قصف العاصمة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أنه تم إجلاء الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من العاصمة كييف.

وأشارت إلى أن زيلينسكي صرح منذ قليل بأن هناك وابلًا من الصواريخ تسقط عليه وعلى شعبه، وأن صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع المدن الأوكرانية.

من ناحيته أكد الرئيس الأوكراني، أن روسيا تستهدف البنية التحتية لبلاده بأكملها، مؤكدًا سقوط 8 قتلى و24 جريحًا نتيجة القصف الروسي على منطقة شيفتشينكوفسكي في كييف.

ودعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى تصنيف روسيا “دولة إرهابية”، مشيرًا إلى أنه في اليوم الـ 299 للحرب يحاول الروس تدميرنا ومسح وجودنا عن وجه الأرض، مؤكدًا سقوط ضحايا وجرحى في قصف روسي على عدة مدن أوكرانية.

وأكد أن السلطات الأوكرانية، اضطرت لتحويل محطات مترو كييف إلى ملاجئ بسبب القصف.

وأعلن التلفزيون الأوكراني، عن وقوع انفجارات جديدة هزت العاصمة كييف ما جعل السكان يحتمون بمحطات قطار الأنفاق، بالتزامن مع انفجارات في لفيف وترنوبل غربًا ودنيبرو في وسط البلاد.

الهجمات على وسط كييف أحرقت الناس في سياراتهم

وأكد نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أن الهجمات على وسط كييف أحرقت الناس في سياراتهم وهم في طريقهم إلى العمل، وأن روسيا دولة إرهابية ويجب الاعتراف بذلك رسميًا.

وقال مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني: إن القصف في كييف استهدف ملعبَا للأطفال ومتحفًا في وسط العاصمة، لافتًا إلى أن بلاده تحتاج إلى أنظمة دفاع جوي وقاذفات صواريخ وقذائف بعيدة المدى.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني ،أن هذا رد بوتين على كل من يريدون التحدث معه من أجل التهدئة، ضربات صاروخية روسية متعددة في أنحاء أوكرانيا.

الهجوم الجوي مستمر والأهالي في الملاجئ

وكشف عمدة كييف، أن الهجوم الجوي مستمر وأطلب من الجميع التزام الهدوء والبقاء في الملاجئ، مؤكدًا سقوط 4 قتلى في قصف روسي على مناطق مختلفة حتى الآن.

إيقاف حركة القطارات في العاصمة كييف

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى أنه تم إيقاف حركة القطارات في العاصمة كييف واستخدامها ملاجئ، لافتة إلى أنه من المحتمل أن يكون مكتب زيلنسكي في كييف قد دمر بقصف صاروخي.

ردود فعل دولية غاضبة

وأكدت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، أن روسيا تصعد من وابل هجماتها على المدنيين الأوكرانيين بقصف وسط كييف هذا الصباح.

في الوقت نفسه، قالت وزيرة الخارجية الكندية: إن الهجمات على كييف غير مقبولة ويجب أن يتوقف القمع الروسي.

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