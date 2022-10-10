هل تخضع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة؟.. الجمارك تجيب

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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عدة توضيحات بخصوص عدة أمور من بينها مدى خضوع السيارة المستعملة والمتاجر الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في عدة تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على أسئلة للمستفيدين.

خضوع السيارة المستعملة لضريبة القيمة المضافة

وردًا على سؤال حول خضوع السيارة المستعملة لضريبة القيمة المضافة، قالت “الزكاة والضريبة”: “تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية”.

وحول خضوع المتاجر الإلكترونية لضريبة القيم المضافة، قالت “الزكاة والضريبة”، إن المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة فقط ملزمين بتحصيل الضريبة، حيث يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتوريدها للهيئة.

وعن استخراج فاتورة الضريبة بعد بيع البيت، قالت الهيئة: “يتعين على البائع تسجيل العقار من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، وبعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات نقل الملكية في وزارة العدل”.

والشهر الماضي، حثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA).

وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى، و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ضريبة القيمة المضافة

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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