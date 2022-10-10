مقتل مرافقيه.. قائد الحرس الثوري يتعرض لحادث شمال غرب إيران

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، عن تعرض قائد الحرس الثوري لحادث شمال غرب إيران.

وحسب” إيران إنترناشيونال”، فقد أعلن الحرس الثوري في مدینة خوي، شمال غربي إيران، في بیان، عن حادث سيارة كانت تقل محمد باقر علائي، قائد الحرس الثوري في هذه المدینة، مؤكدًا أن اثنين من مرافقيه لقيا مصرعهما في الحادث.

عمال شركات النفط والبتروكيماويات ينضمون للمتظاهرين

وفي اليوم الـ 25 تتواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، حيث انضمت اليوم شركات النفط والبتروكيماويات للمتظاهرين السلميين، وأضرب العمال عن العمل وقاموا بإغلاق الطرق.

أستراليا تدين القمع الشديد للاحتجاجات السلمية

فيما أدانت وزيرة خارجية أستراليا القمع الشديد للاحتجاجات من قبل السلطات الإيرانية، مؤكدة أن التقارير عن الهجمات على الأطفال واعتقال الطلاب في ساحات المدارس مقلقة.

كندا تطالب مواطنيها في إيران مغادرة البلاد

وطلبت الحكومة الكندية من مواطنيها في إيران مغادرة البلاد، مشددة على الكنديين بضرورة الامتناع عن السفر إلى إيران بسبب الوضع الأمني غير المستقر والتهديد الإرهابي الإقليمي، واحتمال الاعتقال التعسفي.

وابل إيراني كثيف من إطلاق النار على المنطقة الكردية

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه منظمة “هنغاو” الكردية لحقوق الإنسان، أن مدينة “سنندج” غرب إيران، تحت وابل كثيف من إطلاق النار، ولا يتوقف صوته في مناطق مثل “بهاران” و”الطريق السريع 25″، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يريد خلق مجزرة أخرى في هذه المدينة.

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