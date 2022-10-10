اليوم العالمي للصحة النفسية.. ماذا تعرف عن الرهاب الاجتماعي؟

تواصل – فريق التحرير:

قالت منصة التوعية الرئيسة بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الاثنين، إن الرهاب الاجتماعي هو رابع أكثر الأمراض النفسية شيوعًا.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية.

وكتبت المنصة: “اعرف أكثر عن رابع أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا، ما هي أعراضه؟ أسبابه؟ الوقاية والعلاج؟”.

ودعت المنصة إلى متابع مساحة صوتية بعنوان: الرهاب الاجتماعي، مع الدكتورة أفنان الغامدي.

اليوم العالمي للصحة النفسية

وفي 10 أكتوبر من كل عام، يجري الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، لتسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية، وإجراء مناقشات أكثر انفتاحًا بشأن الأمراض النفسية سواء من حيث الخدمات أو وسائل الوقاية على حد سواء.

و“الرهاب الاجتماعي” يُعرف بأنه الخوف والرهبة الشديدة من حكم الآخرين ومواجهتهم ومن المواقف المحرجة، ويتجاوز هذا الخوف مراحل متقدمة تمنع الشخص من القيام بالأعمال اليومية بشكل سليم ومتكامل.

وفي وقت سابق، سرد الدكتور عاصم بن عبدالعزيز العقيل، الأخصائي النفسي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، خمسة علامات تدل على إصابة الشخص بمرض “الرهاب الاجتماعي”.

علامات الرهاب الاجتماعي

وجاءت العلامات كالآتي:

1- الخوف أو/و القلق المبالغ من المناسبات والجلوس مع الآخرين.

2- يصاحب القلق أعراض جسدية (خفقان، تعرق).

3- اختصار الكلام، التلعثم.

4- الخوف المبالغ من نظرات الناس أو من انطباعاتهم عنه.

5- تجنب المناسبات.

اقرأ أيضًا:

اليوم العالمي للصحة النفسية.. 3 قواعد ذهبية لحياة إيجابية