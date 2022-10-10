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مع إيداع مستحقات أكتوبر.. حساب المواطن يوضح ماهية المبالغ المرتجعة
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مع إيداع مستحقات أكتوبر.. حساب المواطن يوضح ماهية المبالغ المرتجعة

مع إيداع مستحقات أكتوبر.. حساب المواطن يوضح ماهية المبالغ المرتجعة

مع إيداع مستحقات أكتوبر.. حساب المواطن يوضح ماهية المبالغ المرتجعة
١٠:٥٤:٠٣ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، توضيحًا بخصوص مصطلح “المبالغ المرتجعة” الذي يظهر لدى بعض المستفيدين.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، وذلك بالتزامن مع إيداع مستحقات شهر أكتوبر.

المبالغ المرتجعة

وقال الحساب: “المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك”.

وقبل ساعات أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في الحساب.

وأوضح “حساب المواطن” في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله.

الدفعة 58 من برنامج حساب المواطن

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال، منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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الكلمات الدلالية:
استحقاق أكتوبر الدعم المبالغ المرتجعة حساب المواطن

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