الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
استقرار نسبي في أسعار الذهب بالمملكة اليوم.. وعيار 21 بـ177 ريالاً
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استقرار نسبي في أسعار الذهب بالمملكة اليوم.. وعيار 21 بـ177 ريالاً

استقرار نسبي في أسعار الذهب بالمملكة اليوم.. وعيار 21 بـ177 ريالاً

استقرار نسبي في أسعار الذهب بالمملكة اليوم.. وعيار 21 بـ177 ريالاً
١٠:٤١:٠٢ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، حيث يرتبط أداء سوق الذهب بشكل كبير بأداء الأسواق العالمية خاصة مع انتهاج المملكة سياسة نقدية تقضي بتثبت سعر الريال مقابل الدولار عند مستوى محدد.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب عيار 24

203.03 ريال

54.14 دولار

سعر جرام الذهب عيار 22

186.11 ريال

49.63 دولار

سعر جرام الذهب عيار 21

177.65 ريال

47.37 دولار

سعر جرام الذهب عيار 18

152.27 ريال

40.61 دولار

سعر جرام الذهب عيار 14

118.44 ريال

31.58 دولار

سعر أونصة الذهب بيع

6,315.00 ريال

1,684.00 دولار

سعر أونصة الذهب شراء

6,318.75 ريال

1,685.00 دولار

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أسعار الذهب الذهب المملكة سعر الذهب

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