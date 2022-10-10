استقرار نسبي في أسعار الذهب بالمملكة اليوم.. وعيار 21 بـ177 ريالاً

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، حيث يرتبط أداء سوق الذهب بشكل كبير بأداء الأسواق العالمية خاصة مع انتهاج المملكة سياسة نقدية تقضي بتثبت سعر الريال مقابل الدولار عند مستوى محدد.

أسعار الذهب اليوم الاثنين