مقتل 25 شخصًا في فيضانات فنزويلا

تواصل – فريق التحرير :

كشفت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريجيز، عن مقتل 25 شخصًا على الأقل بينما لا يزال 52 في عداد المفقودين بعد أن فاضت خمسة أنهار صغيرة في وسط فنزويلا بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت إن الأمطار جرفت جذوع الأشجار الكبيرة والحطام من الجبال المحيطة إلى منطقة تيجيرياس، على بعد 67 كيلومترًا جنوب غربي كاراكاس، مما ألحق أضرارًا بالشركات والأراضي الزراعية.

الأمطار التي هطلت خلال ثمانية أيام فقط تعادل الأمطار التي تسقط على مدى شهر كامل

وأوضحت أن الأمطار التي هطلت خلال ثمانية أيام فقط تعادل الأمطار التي تسقط على مدى شهر كامل، وأن المضخات المستخدمة لتشغيل شبكة مياه الشرب في المنطقة جرفتها مياه الفيضانات.

وأضافت أن الأولوية تتمثل في تحديد مكان الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين تحت الطين والصخور في جميع أنحاء المدينة.

وتابعت: تفقد أفراد الجيش والإنقاذ أيضًا ضفاف النهر بحثا عن ناجين.

ومن جهته قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، على حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه أعلن تيجيرياس منطقة كوارث كما أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

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