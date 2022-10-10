الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مقتل 25 شخصًا في فيضانات فنزويلا
استقرار نسبي في أسعار الذهب بالمملكة اليوم.. وعيار 21 بـ177 ريالاً
أنباء عن تدمير مكتبه.. أول تعليق من الرئيس الأوكراني على القصف الروسي لكييف (فيديو)
10 قواعد تحكم تطبيق نظام التعليم المدمج لطلاب الثانوية المتعثرين
سفارة المملكة في كندا تغلق أبوابها اليوم.. تعرف على السبب
اليوم العالمي للصحة النفسية.. 3 قواعد ذهبية لحياة إيجابية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مقتل 25 شخصًا في فيضانات فنزويلا

مقتل 25 شخصًا في فيضانات فنزويلا

مقتل 25 شخصًا في فيضانات فنزويلا
١٠:٤٩:٠٣ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

كشفت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريجيز، عن مقتل 25 شخصًا على الأقل بينما لا يزال 52 في عداد المفقودين بعد أن فاضت خمسة أنهار صغيرة في وسط فنزويلا بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت إن الأمطار جرفت جذوع الأشجار الكبيرة والحطام من الجبال المحيطة إلى منطقة تيجيرياس، على بعد 67 كيلومترًا جنوب غربي كاراكاس، مما ألحق أضرارًا بالشركات والأراضي الزراعية.

الأمطار التي هطلت خلال ثمانية أيام فقط تعادل الأمطار التي تسقط على مدى شهر كامل

وأوضحت أن الأمطار التي هطلت خلال ثمانية أيام فقط تعادل الأمطار التي تسقط على مدى شهر كامل، وأن المضخات المستخدمة لتشغيل شبكة مياه الشرب في المنطقة جرفتها مياه الفيضانات.

وأضافت أن الأولوية تتمثل في تحديد مكان الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين تحت الطين والصخور في جميع أنحاء المدينة.

وتابعت: تفقد أفراد الجيش والإنقاذ أيضًا ضفاف النهر بحثا عن ناجين.

ومن جهته قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، على حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه أعلن تيجيرياس منطقة كوارث كما أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

اقرأ أيضًا:

أكثر من 70 قتيلًا ومفقودًا في انزلاق تربة في فنزويلا

الكلمات الدلالية:
الأمطار رئيس فنزويلا فنزويلا فيضانات

مواد ذات صلة

المزيد
مغردون يهاجمون الصمت على اختلاط “ملتقى ألوان” بالرياض

مغردون يهاجمون الصمت على اختلاط “ملتقى ألوان” بالرياض

٠٨:١٤ م، الخميس، ١٨ ديسمبر ٢٠١٤
إحالة مواطن لـ«جزائية جدة» بتهمة تنظيم حفلات ماجنة والتغرير بالفتيات

إحالة مواطن لـ«جزائية جدة» بتهمة تنظيم حفلات ماجنة والتغرير بالفتيات

٠٥:٥٣ م، الثلاثاء، ١٠ يناير ٢٠١٧
تنبيه متقدم من “الأرصاد” عن هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة والمدينة حتى المساء

تنبيه متقدم من “الأرصاد” عن هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة والمدينة حتى المساء

٠٨:٥٥ ص، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
جدة.. إطلاق سراح رجل أعمال ومنعه من السفر عامين في قضية «مساهمات المرعى»

جدة.. إطلاق سراح رجل أعمال ومنعه من السفر عامين في قضية «مساهمات المرعى»

٠٨:٠٣ ص، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *