أنباء عن تدمير مكتبه.. أول تعليق من الرئيس الأوكراني على القصف الروسي لكييف (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

في أول تعليق له على القصف الروسي للعاصمة كييف، دعا الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة إلى تصنيف روسيا “دولة إرهابية”.

وأوضح خلال مقطع فيديو، أنه في اليوم الـ 299 للحرب يحاول الروس تدميرنا ومسح وجودنا من على وجه الأرض، مؤكدًا سقوط ضحايا وجرحى في قصف روسي على عدة مدن أوكرانية.

الهجمات على وسط كييف أحرقت الناس في سياراتهم

وأكد نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أن الهجمات على وسط كييف أحرقت الناس في سياراتهم وهم في طريقهم إلى العمل، وأن روسيا دولة إرهابية ويجب الاعتراف بذلك رسميًا.

وقال حاكم منطقة لفيف: إن القصف الروسي طال منشآت البنية التحتية للطاقة في المنطقة، داعيًا المواطنين البقاء في الملاجئ.

فيما أعلن الجيش الأوكراني، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين فوق ميكولايف جنوبي البلاد.

الهجوم الجوي مستمر والأهالي في الملاجئ

وكشف عمدة كييف، أن الهجوم الجوي مستمر وأطلب من الجميع التزام الهدوء والبقاء في الملاجئ، مؤكدًا سقوط 4 قتلى في قصف روسي على مناطق مختلفة حتى الآن.

إيقاف حركة القطارات في العاصمة كييف

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى أنه تم إيقاف حركة القطارات في العاصمة كييف واستخدامها ملاجئ، لافتة إلى أنه من المحتمل أن يكون مكتب زيلينسكي في كييف قد دمر بقصف صاروخي.

ردود فعل دولية غاضبة

وأكدت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، أن روسيا تصعد من وابل هجماتها على المدنيين الأوكرانيين بقصف وسط كييف هذا الصباح.

في الوقت نفسه، قالت وزيرة الخارجية الكندية: إن الهجمات على كييف غير مقبولة ويجب أن يتوقف القمع الروسي.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. قتلى وجرحى في انفجارات قرب مكتب “زيلينسكي” في كييف