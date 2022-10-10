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سفارة المملكة في كندا تغلق أبوابها اليوم.. تعرف على السبب
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سفارة المملكة في كندا تغلق أبوابها اليوم.. تعرف على السبب

سفارة المملكة في كندا تغلق أبوابها اليوم.. تعرف على السبب

سفارة المملكة في كندا تغلق أبوابها اليوم.. تعرف على السبب
١٠:١١:٢٩ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في كندا أنها ستغلق أبوابها، اليوم الاثنين الموافق 10 من أكتوبر، بسبب أنه إجازة رسمية في كندا.

وأكدت في بيان نشرته على حسابها في “تويتر”، أنها سوف تستأنف عملها ابتداءً من يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

 وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع السفارة من خلال أرقام الطوارئ والبريد الإلكتروني الموجود على موقع السفارة وذلك على مدار الساعة.

وقالت في بيان ما نصه: “تود السفارة الإحاطة بأن يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر سيكون إجازة رسمية في كندا، وسوف تستأنف السفارة عملها يوم الثلاثاء بمشيئة الله الموافق 2022/10/11، ويمكنكم التواصل مع السفارة من خلال أرقام الطوارئ والبريد الإلكتروني الموجود على موقع السفارة وذلك على مدار الساعة”.

سفارة المملكة في أمريكا مغلقة اليوم

في الوقت نفسه، أعلنت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها سوف تكون مغلقة اليوم الاثنين 10 من أكتوبر.

وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها ستكون مغلقة بمناسبة الإجازة الفيدرالية.

وكتبت السفارة عبر حسابها: “تود السفارة إفادة المواطنين الكرام بأنها ستكون مغلقة يوم الاثنين القادم 10 أكتوبر بمناسبة الإجازة الفيدرالية، وسوف يستأنف العمل يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، وأنه في حالات الطوارئ لا سمح الله يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة”.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الإجازة الفيدارلية سفارة المملكة كندا

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