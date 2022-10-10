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اليوم العالمي للصحة النفسية.. 3 قواعد ذهبية لحياة إيجابية

اليوم العالمي للصحة النفسية.. 3 قواعد ذهبية لحياة إيجابية

اليوم العالمي للصحة النفسية.. 3 قواعد ذهبية لحياة إيجابية
١٠:٠٧:٤٧ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الاثنين، باتباع 3 قواعد ذهبية من أجل صحة نفسية إيجابية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية.

وقالت المنصة: “لتعزيز صحتك النفسية: مارس الرياضة، ابتعد عن الضغوط، ودائمًا اختر العلاقات الصحية الإيجابية”.

وفي 10 أكتوبر من كل عام، يجري الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، لتسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية، وإجراء مناقشات أكثر انفتاحًا بشأن الأمراض النفسية سواء من حيث الخدمات أو وسائل الوقاية على حد سواء.

أهمية اليوم العالمي للصحة النفسية

وفي عام 1992، بدأ إحياء اليوم العالمي للصحة النفسية، بناء على مبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وهي منظمة دولية للصحة النفسية مع أعضاء وشركاء في أكثر من 150 بلدًا.

ويكون يوم الصحة النفسية في بعض البلدان، هو جزء من عملية أكبر لأسبوع التوعية بمرض نفسي.

والصحة النفسية مهمة جدًا للإنسان، حيث تؤدي إلى تحقيق التوافق والانسجام والتكامل بين خصائص شخصية الفرد في جوانبها العقلية والانفعالية ،وكذلك تسهم في استثمار طاقاته المختلفة على أتم وجه بما يحقق أهدافه.

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الكلمات الدلالية:
الصحة الصحة النفسية اليوم العالمي للصحة النفسية وزارة الصحة

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