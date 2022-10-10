40 درجة.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 40 درجة في مكة المكرمة والدمام، و39 درجة في المدينة والعلا والأحساء وحفر الباطن، و38 درجة في بريدة وينبع ورفحاء والخرج.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من؛ أبها والباحة 26 درجة مئوية.

سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

استمرار الحالة المطرية على جنوب المملكة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية على جنوب المملكة، حيث تتعرض مناطق الجنوب لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا نشطة على هذه المناطق