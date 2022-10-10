10 قواعد تحكم تطبيق نظام التعليم المدمج لطلاب الثانوية المتعثرين

تواصل – فريق التحرير:

سمحت وزارة التعليم للطلاب المتعثرين في الثانوية، بدراسة مواد التعثر عبر الانتساب أو نظام التعليم المدمج، بما لا يتعارض مع ضوابط وإجراءات القبول.

وقالت الوزارة في المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب، إنه في حال تجاوز الطالب السن النظامية، أو استنفد فرص الإعادة، فلا يُسمح له بالدراسة منتظمًا وتكون دراسته بالانتساب أو التعليم المدمج.

ضوابط التعليم المدمج

وفيما يلي ضوابط تطبيق التعليم المدمج على طلاب الثانوية المتعثرين:

1-يسمح للطالب في التعليم المدمج بأن يتقدم لاختبار المواد التي لم يتمكن من اجتيازها في أي فترة اختبارية للدور الثاني والذي يوازي الفصل الدراسي الذي تعثر به من السنة الدراسية التالية من 100 درجة.

2- الطالب المنتسب يختبر من 60 درجة محتفظاً بدرجة المهام الأدائية (40 درجة)، على أن يختبر في المواد الشفهية والعملية في الأسبوع الأخير الذي يسبق اختبار نهاية الفصل الدراسي.

3- يعد الطالب في التعليم المدمج حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة إذا اجتاز جميع المواد المطلوبة بنجاح وفق الخطة الدراسية، وأنهى ساعات التطوع ومشروع التخرج.

4- الدرجة التي يحصل عليها الطالب في التعليم المدمج بعد نجاحه في المادة هي التي ترصد في تقارير المستويات الدراسية، والسجل الأكاديمي وتلغى الدرجة التي رصدت لهذه المادة قبل النجاح.

التعثر في التعليم المدمج

5- الطالب الذي لم يتجاوز تعثره 66% من عدد مواد الفصول الدراسية الثلاثة بعد اختبار الدور الثاني، يتاح له اختبار مواد التعثر من 100 درجة، وفق ما نقلته صحيفة اليوم”.

6- ينتقل الطالب في التعليم المدمج إلى الصف الثاني في حال نجاحه بـ 50% أو أكثر من عدد المواد الدراسية للصف الذي يدرسه، واعتبار المادة الممتدة لأكثر من فصل دراسي «مادة واحدة».

إعادة مادة دراسية في التعليم المدمج

7- لا يسمح للطالب بإعادة مادة دراسية نجح فيها لغرض تحسين درجاته أو معدله التراكمي، ولا يسمح للطالب بإعادة السنة الدراسية التي أتمها بنجاح.

8- تنطبق قواعد النجاح والرسوب على الطالب المنتظم والملتحق بنظام الانتساب أو التعليم المدمج.

9- يحتسب المعدل التراكمي لجميع المستويات في المرحلة الثانوية بنسبة 20% من معدل السنة الأولى، ونسبة 40% من معدل السنة الثانية، ونسبة 40% من معدل السنة الثالثة.

10- يعد الطالب مكملاً في الدور الأول ويحق له اختبار الدور الثاني بنظام التعليم المدمج في الحالات الآتية:

إذا لم يحصل في اختبار الدور الأول على درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية.

إذا لم يحصل في اختبار الدور الأول على 20% على الأقل من درجة الاختبار النهائي للمادة الدراسية التي يلزم لها اختبار نهائي.

إذا تغيب عن اختبار الدور الأول بعذر أو دون عذر.

اقرأ أيضًا:

للطلاب المتعثرين في الثانوية.. توجيه مهم من «التعليم»