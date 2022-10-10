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3 انفجارات مدوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف وأجهزة الطوارىء تتحرك
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3 انفجارات مدوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف وأجهزة الطوارىء تتحرك

3 انفجارات مدوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف وأجهزة الطوارىء تتحرك

3 انفجارات مدوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف وأجهزة الطوارىء تتحرك
٠٩:٢٢:٥٧ ص، الإثنين، ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت العاصمة الأوكرانية، صباح اليوم، دوي انفجارات ضخمة وتحرك أجهزة الطوارىء نحو الموقع.

ونقلت وكالة رويترز عن عمدة كييف، أن انفجارات وقعت في كييف، صباح اليوم، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان بعد قصف استهدف وسط العاصمة.

يأتي هذا بعد ساعات فقط من وقوع سلسلة انفجارات هزت مدينة زابوروجيا، جراء سقوط عشرات الصواريخ على مجمع سكني.

سقوط عشرات الصواريخ على مجمع سكني

وأعلنت هيئة الطوارئ بأوكرانيا، عن سقوط عدد من القتلى في سلسلة انفجارات جراء سقوط عشرات الصورايخ على مجمع سكني وسط زابوروجيا.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن الإرهاب المستمر ضد السكان المدنيين هو رفض روسيا الواضح للدخول في مفاوضات حقيقية.

مقتل 13 بصواريخ روسية بزابوروجيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، إن اتهام بوتين لنا بالإرهاب مثير للسخرية بعد ساعات من مقتل 13 بصواريخ روسية بزابوروجيا، مؤكدًا أنه لا علاقة لأوكرانيا بتفجير جسر القرم.

فيما طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية بعد القصف الروسي على زابوروجيا.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الهجمات الروسية على المدنيين في أوكرانيا مدانة وستتم محاسبة المسؤولين عنها.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية انفجارات روسيا زابوريجيا كييف مجمع سكني

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