حساب المواطن: المبلغ المودع حاليًا يشمل استحقاق أكتوبر والدعم الإضافي

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، أن المبلغ المودع حاليًا يشمل استحقاق شهر أكتوبر والدعم الإضافي.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين.

الدعم الإضافي

وقال الحساب إن “مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك لشهر أكتوبر شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://portal.ca.gov.sa“.

وقبل ساعات أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في الحساب.

وأوضح “حساب المواطن” في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله.

الدفعة 58 من برنامج حساب المواطن

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال، منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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حساب المواطن يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم