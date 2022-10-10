بالفيديو.. “الخثلان”: هذه السورة تدفع العين والحسد بإذن الله

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن هناك سورة في كتاب الله تدفع – بمشيئة الله- العين والحسد.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن هناك سورة عظيمة في كتاب الله، وهي سورة الفلق، والتي في آخرها “ومن شر حاسد إذا حسد”، ويدخل في معنى قول الله تعالى ومن شر حاسد، العين.

مشروعية قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس

وأضاف أن هذه السورة مع سورة الناس وسورة الإخلاص يشرع قراءتها دبر كل صلاة، ويشرع تكرارها ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، وأن تكون مع أذكار الصباح والمساء، كما يشرع أن تقرأ قبل النوم.

ضرورة المحافظة على قراءة هذه السور

وأشار إلى أنه من العجيب أن هاتين السورتين” الفلق والناس، مع أن كتابتهما في المصحف الشريف لا تتجاوز نصف صفحة، إلا أنهما قد تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع شرور الدنيا، وذلك يدل على عظمة القرآن، مؤكدًا أن المحافظة على قراءة هاتين السورتين مع سورة الإخلاص، تحفظ صاحبها بإذن الله تعالى من كل مكروه وسوء.

اقرأ أيضًا:

ما حكم رفع اليدين خلال الدعاء في خطبة الجمعة؟.. الخثلان يجيب (فيديو)